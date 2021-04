Colloque international Schleiermacher Paris 2021: La communication. Philosophie, religion, société.

Du 25 mai 2021 au 29 mai 2021- En ligne

Organisé par l'IRePh en collaboration avec la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, le Centre Georg Simmel-EHESS/CNRS, la Internationale Schleiermacher-Gesellschaft, l’IPT et, pour l’école d’été associée (28-29 mai), l’UFA/DFH.

Organisateurs

Université Paris Nanterre (Christian Berner); Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Sarah Schmidt); Centre Georg Simmel-EHESS/CNRS (Denis Thouard); Internationale Schleiermacher-Gesellschaft

À « l’ère de la communication digitale », les mots et les images parcourent sans peine toutes les distances à la vitesse d’une fraction de seconde, les capacités d’enregistrement ne connaissent apparemment pas de limites, le « monde » se compose d’une multitude de réseaux sociaux qui échangent des textos, des courriels, des tweets, ou qui s’activent sur Facebook ou sur google.

Dans le même temps, l’information, que ce soit dans sa diffusion, sa manipulation, sa sélection ou sa rétention tout comme son exploitation à grande échelle, devient un facteur économique et politique central, qui reflète des écarts de pouvoir et attise les conflits, auquel l’utilisateur particulier semble être livré sans secours. Une réflexion critique sur les conditions actuelles de la communication devient une nécessité et une urgence.

Le Colloque Schleiermacher 2021 à Paris se concentre sur Schleiermacher (philosophe, théologien, pédagogue, traducteur pédagogue) en tant que théoricien de la communication. Que ce soit dans son activité de professeur à l’université, de prédicateur, de réformateur politique, de publiciste, salonnier ou épistolier, Schleiermacher était lui-même un immense communicateur. Le concept de communication lie ensemble de nombreux aspects centraux de sa pensée. Sa pratique tant philosophique que théologique ou philologique se caractérise par son extrême processualité, étrangère à tout système figé. Les savoirs qui se manifestent dans le langage, l’agir moral, l’expérience religieuse et l’esquisse d’institutions communautaires sont en devenir perpétuel et ne se concrétisent que dans l’échange de femmes et d’hommes luttant ensemble, s’aimant ou se détestant, projetant des idées ou luttant pour la communauté et l’individualité. La communication ne se produit pas dans un espace hors-sol, elle est toujours l’expression d’une histoire religieuse, linguistique, scientifique et culturelle, dans laquelle nous nous inscrivons à tout moment et que nous ne pouvons, en raison de notre implication en elle, apercevoir que de façon perspective.

Lors du congrès Schleiermacher, il s’agira de prendre en compte la communication à tous ses niveaux, du plus individuel, dans la mesure où, en constituant le sujet, elle détermine le processus de toute pensée, de toute décision en conscience, de tout acte artistique, au plus général, avec la communication entre États, communautés religieuses et cultures. Une attention particulière sera portée à l’actualisation de ces projets et de leurs contextes dans l’histoire intellectuelle, de leur correspondance systématique avec d’autres penseurs et penseuses ainsi que son apport aux débats et constellations de problèmes actuels. La question des conditions et des limites d’un dialogue interculturel et interreligieux, des présuppositions de l’agir communicationnel peuvent en cela constituer de possibles points de départ, autant que ses conceptions de l’auteur et de l’écrit, ou des études contrastive de mediums communicationnels anciens ou modernes.

En raison de la situation sanitaire, le congrès initialement prévu en mai 2020 à Paris a été reporté d'un an et se déroulera désormais entièrement en ligne. Le congrès (25.5.21 - 28.5.21) sera suivi d'une école d'été pour les étudiants et les jeunes universitaires (28.5.21 - 29.5.21), financée par l'Université franco-allemande (DFH/UFA) qui se déroulera également intégralement en ligne.

Site du colloque

PROGRAMME:

25-27 mai : Colloque

- 25 mai : Concert d’ouverture (transmission en direct du Leibniz-Saal de l’Académie des Sciences de Berlin)

- 26-27 mai : Conférences plénières du Colloque Schleiermacher 2021

28-29 mai : école d’été

- 28 mai : Panels thématiques

1/Polémique - Apologie : cultures de la controverse dans la religion, la science et la société

2/Jeu - Contestation - Utopie : les dimensions sociales de la communication

3/Matérialité et médialité de la communication dans les discours, écrits, arts de lire et de traduire.

-29 mai : ateliers

