Colloque : "La fiction posthumaniste - projections, représentations et critiques du Transhumanisme"

Ce colloque s’adresse aux chercheurs en Littérature, Philosophie, Sciences humaines et aux écrivains français concernés par les problématiques liées au Transhumanisme et au Posthumanisme.

Colloque organisé dans le cadre du projet « Transhumanisme et posthumanisme entre réalités et imaginaires », de l’Observatoire des écritures françaises et francophones contemporaines (CSLF), Université Paris-Nanterre. Ce colloque bénéficie du parrainage de la Commission française pour l’UNESCO

Mardi 15 juin

9h00 : Ouverture – Amphi du bâtiment Weber

Accueil : Dominique Viart, Université Paris-Nanterre, Institut universitaire de France

9h15 :

Allocution du Président de l’Université Paris Nanterre, M. Philippe Gervais-Lambony

Allocution de M. Didier Felice, Directeur de TIP Europe

Conférence plénière

10h00 : Amphi du bâtiment Weber

Jean Gabriel Ganascia, Sorbonne Université, CNRS, Institut universitaire de France,

Transhumanisme cybernétique et transcendance.

Présenté par Mara Magda Maftei, Université de Bucarest, FMSH Paris

10h30 – 11h30

>Salle 1 – session 1

Amphithéâtre du bâtiment Weber

Présidente de session : Mara Magda Maftei

•Jean-Yves Goffi, Université Grenoble-Alpes

Teilhard de Chardin, transhumaniste, totalitaire et incertain ?

•Jacques Printz, Université Catholique de Lille

Ce qu’a vraiment dit Teilhard de Chardin

>Salle 2 – session 2

Salle de séminaire du bâtiment Weber

Président de session : Emmanuel Picavet

•Marc Roux et Frédéric Balmont, Association Française Transhumaniste, Strabisme, réaction, misanthropie : les mauvais génies du posthumanisme critique

•Eric Fourneret, Université Grenoble-Alpes,

Hybrider le cerveau humain

11h45 – 12h45

>Salle 1– session 3

Amphithéâtre du bâtiment Weber

Président de session : Dominique Viart

•José Luis Espericueta, Université de Salamanque, Espagne

Violence, corporalités et transhumanisme Réflexions à partir de L'invention des corps de Pierre Ducrozet

•Jean-Paul Engelibert, Université Bordeaux-Montaigne

Satires posthumanistes : fabrique des corps

>Salle 2 – session 4

Salle de séminaire du bâtiment Weber

Président de session : Emmanuel Picavet

•Marc Atallah, Université de Lausanne

Se rêver posthumain pour disparaître à soi

•Occitane Lacurie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’humanité d’après la finitude

14h – 15h



>Salle 1– session 5

Amphithéâtre du bâtiment Weber

Président de session : Jean-Paul Engélibert

•Dominique Kunz Westerhoff, Université de Lausanne

Fictions du guerrier augmenté : une archéologie littéraire du posthumain

•Alexandre Moatti, Université Paris Diderot

L'élégie transhumaniste de Renan, 1876 et sa critique par Péguy, 1904

>Salle 2 – session 6

Salle de séminaire du bâtiment Weber

Président de session : Jean-Marc Moura

•Eszter Horváth, Université Metropolitaine de Budapest

Les tentacules du Soi (écritures du

soi à l’époque posthumaniste)

•Annie Hourcade, Université de Rouen Normandie

Transhumanisme et éthique des vertus

Pause 15 minutes

15h15 – 16h15

>Salle 1– session 7

Amphithéâtre du bâtiment Weber

Président de session : Jean-Paul Engélibert

•Hélène Machinal, Université de Bretagne Occidentale

Orphan Black : « A Case of Identity », figures du posthumain et identités plurielles

•Alexandre Gefen, CNRS, Sorbonne nouvelle

Transhumanisme, conscience et liberté. Politique et éthique de « Westworld »

>Salle 2 – session 8

Salle de séminaire du bâtiment Weber

Président de session : Jean-Marc Moura

•Alain Loute, Université Catholique de Lille

Le transhumanisme : une forme de colonisation du futur ?

• Lucie Bertrand-Luthereau, Institut d’études politiques, Aix en Provence

« I.AM », Grégory Aimar : l’articulation du néo-spirituel et du transhumain

Pause 15 minutes

16h30 – 18h : Amphithéâtre du bâtiment Weber

Table ronde animée par Mara Magda Maftei et Dominique Viart avec:

Camille Espedite, Cosmétique du chaos, Actes Sud, 2020

Gaëlle Obiégly, Une chose sérieuse, Éditions Verticales, 2019

Pierre Cassou - Noguès, Université Paris-8

Mercredi 16 juin

9h00 : Amphithéâtre du bâtiment Weber

Conférence plénière : M. Christian Byk, Commission française de l’UNESCO

Le transhumanisme dans les écrits de Julian Huxley : une religion sans révélation

Présentation par Mara Magda Maftei

10h – 11h

>Salle 1– session 9

Amphithéâtre du bâtiment Weber

Président de session : Jean-Yves Goffi

•Marika Moisseeff, CNRS Laboratoire d’Anthropologie sociale

Libre de s’autoengendrer ou la biotechnologie à l’aune de la science-fiction et de l’anthropologie

•Carlos Tello, Université de Paris et Université Paris-Est Créteil

Sauvage, trop sauvage. Aldous Huxley et Michel Houellebecq, éloge et critique du transhumanisme

>Salle 2 – session 10

Salle de séminaire du bâtiment Weber

Présidente de session : Hélène Machinal

•Katia Schwerzmann, Université du Bauhaus de Weimar

Algorithmes prédictifs, cybernétisation de la société et biopolitique

•Ann-Kristin Fenske, Université de Tübingen

Le roman oulipien « Sphinx » d’Anne Garréta. Utopie ou dystopie du corps virtuel de l’être humain ?

Pause 15 minutes

11h15 – 12h15

>Salle 1 – session 11

Amphithéâtre du bâtiment Weber

Président de session : Jean-Yves Goffi

•Marie-Laure Delaporte, Universités Panthéon-Sorbonne et Paris Nanterre

Ada, Mary et les autres: cyber-féminisme, techno-futurisme et post-humanisme dans les œuvres de Lynn Hershman Leeson

•Izabella Pluta, Université de Lausanne

Quels sont tes rêves, robot ? Théâtre contemporain en réponse au transhumanisme

>Salle 2 – session 12

Salle de séminaire du bâtiment Weber

Présidente de session : Hélène Machinal

•Morgane Blain, Département Humanisme numérique, Collège des Bernardins (Paris)

La chair des écrans : études de cas et analyses de l'utilisation thérapeutique des wearables technologies dans le suivi des paraplégies

•Edouard Kleinpeter, CNRS, Université de Bordeaux

Le transhumanisme : La nouvelle logique du capitalisme contemporain

13h45 – 14h45

>Salle 1 – session 13

Présidente de session : Marika Moisseeff

•Sofina Dembruk, Georg-August-Universität Göttingen

‘Quand je me joue à ma chatte, qui sçait si elle passe son temps de moy plus que je ne fay d’elle’ : le post-humanisme de Montaigne

•Serguei Panov, Université National de technologie MISIS, Moscou

Le transhumanisme dans la pensée russe : des Lumières au monstre postmoderne

>Salle 2 – session 14

Salle de séminaire du bâtiment Weber

Présidente de session : Dominique Kunz Westerhoff

•Quentin Le Pluard, Université de Brest

Le Droit saisi par le Transhumanisme

•Fabrizio Defilippi, Université Paris Nanterre

Décalages prométhéens et imaginaires dans la réflexion transhumaniste et posthumaniste

Pause 15 minutes

15h00 – 16h30 : Amphithéâtre du bâtiment Weber

Table ronde, animée par Emmanuel Picavet et Mara Magda Maftei

avec :

Alexis Brocas, rédacteur en chef adjoint du Nouveau Magazine Littéraire, Un Dieu dans la Machine, Phébus, 2018

Isabelle Jarry, Magique aujourd’hui, Éditions Gallimard, Paris, 2015

François Régis de Guenyveau, Un dissident, Albin Michel, 2017

Grégory Aimar, I. AM, Le Transhumanisme, une nouvelle religion ?, Massot Éditions, 2020

16h30 - Clôture par les organisateurs : Mara Magda Maftei, Emmanuel Picavet et Dominique Viart

Organisation :

• Mara Magda Maftei, Professeure à l’Université de Bucarest, chercheuse associée au Collège d’Etudes Mondiales, FMSH, Paris

• Emmanuel Picavet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-titulaire de la Chaire Éthique et Finance (FMSH-Collège d’Etudes Mondiales)

• Dominique Viart, Professeur à l’Université Paris Nanterre, membre de l’Institut universitaire de France

Institutions partenaires :

• Observatoire des écritures françaises et francophones contemporaines, Université Paris-Nanterre

• CSLF, Université Paris Nanterre

• Institut universitaire de France

• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• TIP Europe (Entreprise privée)

