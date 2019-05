Colloque : La machine à histoires - périodisation, formes & usages des écritures romanesques contemporaines

JEUDI 23 MAI

Université Paris Nanterre, SUFOM, salle de conférence

9h – Accueil : café et viennoiseries

9h20-9h50 – Mots de bienvenue et introduction :

Dominique Viart, Morgane Kieffer & Anne-Sophie Donnarieix

9h50-10h50 – Une brève histoire du romanesque

Modération : Dominique Viart

1. Michel Murat (Paris 4) : « Le romanesque des lettres »

2. Karl Akiki (Saint Joseph, Beyrouth) : « La fabrique de l’écriture dans le roman-feuilleton : impressions des XIXe et XXIe siècles »

10h50 - 11h10 – Pause-café

11h10-12h10 – Le romanesque contemporain : approchesthéoriques

Modération : Anne-Sophie Donnarieix

1. Jochen Mecke (Regensburg) : « Éthiques de l’esthétique du romanesque contemporain »

2. Lucas Hollister (Dartmouth) : « Le romanesque et le contemporain : une perspective transatlantique »

12h10 - 14h00 – Pause déjeuner (Crous Nanterre)

14h00-15h00 – « Un retour de flamme » ?

Modération : Morgane Kieffer

1. Frank Wagner (Rennes 2) : « Vers un romanesque sans complexes ? »

2. Alexis Weinberg (Paris 7) : « Le “romanesque” selon Bernard Pingaud : théorie et pratique »

15h00 - 15h20 – Pause

15h20-16h20 – Répertoire, fragmentation, décentrements

Modération : Gaspard Turin

1. Cécile Châtelet (Paris 3/Angers) : « Le romanesque hors de l’intrigue ? Sur faillir être flingué de Céline Minard »

2. Gaëlle Debeaux (Rennes 2) : « Multiplication des récits et morcellement romanesque : la narration désirante dans courts-circuits d’Alain Fleischer »

16h20 - 16h50 – Pause café (Maison de l’étudiant-e, Nanterre)

16h50-17h50 – « TABLE RONDE (Maison de l’étudiant-e) : Entre réticence et embrassement, quelles pratiques d’écriture pour le romanesque contemporain ?

Avec Pierre Senges, Christine Montalbetti

Modération : Chloé Brendlé (Paris 7)

VENDREDI 24 MAI

Université Paris Nanterre, SUFOM, salle de conférence

9h – Accueil : café et viennoiseries

9h20-10h50 – Romanesque et société : la tentation du réalisme

Modération : Dominique Viart

1. Gaspard Turin (UNIL) : « Infra-romanesque et nouveau réalisme »

2. Christian von Tschilschke (Münster) : « Désintégration sociale et réintégration narrative dans vernon subutex de Virginie Despentes »

10h50-11h10 – Pause-café

11h10-12h10 –Construction romanesque et contre-discours historiques

Modération : Marion Labourey

1. Christine Jérusalem (IUFM, Lyon) : « Nouveaux transfuges entre Roman et Histoire »

2. Florian Alix (Paris 4) : « Le romanesque et l’histoire dans la littérature francophone subsaharienne contemporaine »

3. Julia Pfeiffer (Konstanz) : « L’épisodique comme principe mimétique de l’écriture de Scholastique Mukasonga »

12h20-14h00 – Pause déjeuner (Crous Nanterre)

14h00-15h00 – Réenchantements critiques de l’Histoire

Modération : Florian Alix

1. Marion Labourey (Paris 4/Tours) : « Émerveillement et écriture de l’histoire : le romanesque comme contre-discours dans les fictions magico-réalistes caribéennes »

2. Anne-Sophie Donnarieix (Paris Nanterre/Regensburg) : « Romanesque des mots. L’Histoire entre brisure et mythe »

15h00-15h15 – Pause

15h15-16h15 – Peintures de guerre

Modération : Dominique Rabaté

1. Cornelia Ruhe (Mannheim) : « Suspendre ou fixer. La peinture, la photographie et le roman face aux guerres du XXe siècle »

2. Hartmut Stenzel (Giessen) : « Mémoire individuelle contre mémoire collective : la construction romanesque de la guerre d’Algérie dans des hommes de Laurent Mauvignier »

16h15 - 16h45 – Pause café (Maison de l’étudiant-e, Nanterre)

16h45-17h45 – TABLE RONDE (Maison de l’étudiant-e) : Le romanesque dans le monde. Questionnements historiques, relation au présent.

Avec Anna Moï, Sylvie Germain, Fanny Taillandier

Modération : Élodie Karaki

SAMEDI 25 MAI

Maison de la Recherche des Irlandais (salle Athéna)

9h – Accueil : café et viennoiseries

9h30-10h30 – Le romanesque en négatif

Modération : Christine Jérusalem

1. Maxime Decout (Lille 3) : « Où est passé le roman policier ? Jean Echenoz et le romanesque du roman malmené »

2. Dominique Rabaté (Paris 7) : « Un romanesque mélancolique (la disparition comme motif de réactivation du romanesque) »

10h30 - 10h50 – Pause-café

10h50-11h50 – Fiction vs non-fiction : imaginaires de l’enquête

Modération : Cornelia Ruhe

1. Dominique Viart (Paris Nanterre) : « Littérature de terrain et emprunts au romanesque »

2. Laurent Demanze (Grenoble) : « Un romanesque de l'enquête : pouvoirs heuristiques de l'imaginaire »

11h50 - 14h00 – Déjeuner libre

14h00-15h00 – Compagnonnages artistiques

Modération : Laurent Demanze

1. Marina Hertrampf (Regensburg) : « L’usage de la photo dans les écritures romanesques contemporaines »

2. Victor Toubert (Paris 3) : « Ekphrasis romanesques et usages de l’anthropologie dans les onze et tablée de pierre michon »

15h00 - 15h20 – Pause café

15h20-16h20 – Au-delà du roman

Modération : Jochen Mecke

1. Gilles Viennot (University of Arkansas) : « ainsi soient-ils : état des lieux sans concessions de la crise spirituelle et fresque romanesque à l’humanisme roboratif » 2. Morgane Kieffer (Paris Nanterre) : « Le romanesque, souffle du politique ? » 16h20 – Mots de conclusion et remerciements

Organisé par Anne-Sophie Donnarieix, Morgane Kieffer, Dominique Viart et Jochen Mecke, avec le soutien de l’Université Paris Nanterre, de l’ED 138, de la CAPE et du CSLF, de l’Institut Universitaire de France et de la Maison des Écrivains et de la Littérature