Colloque "Penser le rire"

Colloque organisé par Marie Humeau (ArScAn/THEMAM – Université Paris Nanterre) et Christelle Veillard (IRePh – Université Paris Nanterre)

JEUDI 12 MARS 2020

9h30: Accueil des participants

10h: Introduction par Alain Vaillant, auteur de La civilisation du Rire (Paris, éd. CNRS, 2016)

10h50: Olivier Renaut : « De la vie quotidienne au théâtre : le rire chez Platon et Aristote »

11h45: Nathalie Lhostis : « La dimension axiologique du rire dans la comédie grecque et latine »

14h30: François Thomas : « "Celui qui ne rit pas en société est soit un grincheux soit un pédant": Le rire chez Kant, philosophie, anthropologie, santé »

15h15: Élie During : « Bergson aux confins du comique »

16h30 :Charles Delattre : « Rire sans humour au XIXe s. : les frères Goncourt et l'invention du rire parisien ».

VENDREDI 13 MARS 2020

10h: Amy Coker : « I’m joking ! Les injures grecques dans l’Empire Romain : Suétone, Peri Peri blasphēmiōn et les limites du rire »

10h50: Luciana Romeri : « Les dires et les rires dans les Deipnosophistes d’Athénée de Naucratis »

11h45: Marie Humeau : « Le rire chez Sénèque, entre philosophie et rhétorique »

Intervenants :

Amy COKER : University of Bristol, Honorary Research Fellow, Department of Classics & Ancient History, Teacher of Classics, Cheltenham Ladies’ College.

Charles DELATTRE : Université de Lille, HALMA (Histoire, Archéologie et Littérature des Mondes Anciens), UMR 8164, Professeur de Langue et Littérature grecques antiques

Elie DURING : Université de Nanterre, IRePh (Institut de Recherches Philosophiques), EA 373, MCF en Philosophie française contemporaine

Nathalie LHOSTIS : HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques ), UMR 5189, Agrégée de Lettres Classiques.

Olivier RENAUT : Université de Nanterre, IRePh (Institut de Recherches Philosophiques), EA 373, MCF en Philosophie Ancienne.

Luciana ROMERI : Université de Caen Normandie, MCF en Langue et Littérature grecques.

François THOMAS : Université de Nanterre, IRePh (Institut de Recherches Philosophiques), EA 373, MCF en Philosophie Allemande.

Alain VAILLANT : Université de Paris Nanterre, CSLF (Centre des sciences de la littérature française), EA 1586, Professeur de littérature.

Informations : ireph.parisnanterre.fr

Lien vers le site ici