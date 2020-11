"Quand la provenance de biens culturels est contestée : recherches, méthodes, métier"

Événement en ligne

Inscription obligatoire par Email : colloqueprovenance2311@gmail.com . Le lien d'accès transmis après inscription

[PROGRAMME]

[09h00- 09h30]: Mot d’accueil par Florence Bellivier (Université Paris Nanterre) et Rainer Maria Kiesow (EHESS)

[09h30-09h50]: Ouverture par Maître Corinne Hershkovitch

[09h50-10h30]: Présentation critique de la traduction française de l’ouvrage de Willem de Vries, Commando Musik par Laure Schnapper (Centre Georg Simmel EHESS-CNRS) et Laurent Slaars, traducteur, historien de la musique

[10h30-10h40]: Pause

[10h40-12h30]: Table ronde présidée par Elisabeth Fortis (Université Paris Nanterre, Centre de droit pénal et de criminologie. La peur de la provenance. La Pologne et ses collections d'après-guerre (intervention en langue anglaise) par Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, historienne de l’art et chercheuse de provenance indépendante, Varsovie Une responsabilité morale et juridique : la loi autrichienne sur la restitution des oeuvres d’arts spoliées de 1998 et son application actuelle par Franz-Stefan Meissel (Université de Vienne)

Discussion

[12h30-14h00]: Pause déjeuner

[14h00-15h00]: Six « Musées nationaux récupération » (MNR) sous la loupe d’étudiants etchercheurs, par Denise Vernerey-Laplace (Centre Georg Simmel, EHESS-CNRS), Margaux Dumas (Université de Paris et TU Berlin) et les stagiaires de l’Association ASTRES

[15h00-15h30]: Discussion

[15h30-15h40]: Pause

[15h40-17h50]: Table ronde présidée par Vincent Noce, journaliste La restitution de l’art dégénéré (entartete Kunst) par Benjamin Lahusen (Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz, Berlin)Le droit international face à l’épineuse question de la provenance et de l’appartenance des biens culturels : le cas des objets archéologiques pillés par Laurence Gillot (Université de Paris, ANHIMA)

Discussion

[17h50-18h00]: Conclusion par Sophie Coeuré (Université de Paris) et Margaux Dumas (Université de Paris et de TU Berlin)

