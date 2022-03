Conférence: Changer l’enseignement universitaire après Mai 68 : le cas de l’université de Nanterre, 1970-1988

Conférence de Cédric Le Cocq, docteur en histoire contemporaine à l’UMR 8533 IDHES - Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société - et organisée par la MSH Mondes.

Mai 68 a-t-il amené au déclin de l'université en France ? Ou, au contraire, est-ce que la contestation étudiante de la fin des années 60 permis de transformer l'université, vieille institution prisonnière deses anciennes habitudes ? Mai 68 fut-il, comme certains l'ont annoncé, un simple mirage utopiste, qui condamna l'université au chaos, à une baisse de niveau sans frein et à la politisation tout azimut des programmes, ou doit-on considérer que Mai 68 fut, justement – d'un point de vue universitaire - le moment d'une remise en cause salvatrice de l'autorité des vieux mandarins et de la pensée conservatrice et patriarcale ?



Afin de répondre à cette question, Cédric Le Cocq, professeur agrégé d'Histoire et docteur en Histoire contemporaine, traitera de la mission d'enseignement de l'université après 1968. Cette conférence, intitulée « Changer l'enseignement universitaire après Mai 68 : le cas de l'université de Nanterre, 1970-1988 », cherchera en effet à revenir sur les transformations de l'enseignement à l'université au cours des années 70 et 80.

L'historien cherchera à expliquer comment – à partir des critiques formulées en Mai 68 – les universitaires ont tenté d'adapter leurs enseignements et leurs pratiques pédagogiques à l’université française, et à l’université de Nanterre en particulier.