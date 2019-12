Conférence "Genre et vieillissement" dans le cadre du Cycle de conférences "Touche pas à nos vieux !"

Touche pas à nos vieux ! Un séminaire pour penser ensemble notre avenir

Tout juste vingt ans après son premier avis sur le sujet, le CCNE a décidé de s’autosaisir pour traiter des enjeux éthiques du vieillissement, trop peu présents à ses yeux dans la construction des politiques publiques relatives à l’accompagnement des personnes âgées. La tonalité de son avis,rendu au mois de mai 2018, est sévère. Selon le Comité,la France est dans une forme de dénégation à l’égard du vieillissement de laquelle il résulte une maltraitance des personnes âgées. Nombre de constats se trouvaient déjà dans son précédent avis, mais les tendances à la surmédicalisation de la fin de vie et à l’institutionnalisation des personnes âgées les plus fragiles sont encore plus marquées aujourd’hui. Le législateur n’est pas resté à l’écart de ces questions sur lesquelles il est notamment intervenu en adoptant en 2015 la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et ,en 2016,celle relative à la modernisation de notre système de santé. Mais le chantier est bien plus vaste. Le législateur ne peut donc penser le vieillissement sans interroger tous les champs concernés : philosophie, médecine, sociologie, histoire, géographie... C’est cette démarche d’allers-retours entre le droit et les autres disciplines de sciences humaines et sociales que nous proposons d’expérimenter dans ce séminaire dont l’ambition est d’offrir une réflexion susceptible d’aboutir à des propositions et des actions spécifiques sur le territoire de Nanterre notamment. Ainsi,après la conférence inaugurale consacrée à la présentation de l’avis par l’un de ses co-rapporteurs,le Dr Régis Aubry,le cycle de conférences croisera les regards d’un juriste et d’un non juriste sur des notions qu’il nous a paru indispensable de visiter à l’aune des problématiques du vieillissement: autonomie,vulnérabilité, solidarité ,discriminations et genre. Le cycle se poursuivra en 2020 par une réflexion sur l’appréhension juridique du vieillissement autour de trois axes que sont les personnes, le corps et le patrimoine, ce qui permettra entre autres d’aborder la situation des majeurs protégés, de la fin de vie ou des successions. Il s’agira alors de faire dialoguer un chercheur en droit et un praticien, juriste ou non. Après cette approche juridico-centrée,le troisième temps sera consacré à une approche plus globale de la personne âgée, prise dans son intimité et dans son environnement relationnel (ex: famille), matériel (ex: logement) et virtuel (ex: numérique). Ce séminaire se veut résolument ouvert: diversité des intervenants et du public nous semble la condition d’une réflexion riche et stimulante!

Site du cycle des conférences

Organisé par Camille Bourdaire-Mignot et Tatiana Gründler