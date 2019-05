Conférence // LES RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE : CE QUE CHANGE LA LOI

L'Université Paris Nanterre recevra mardi 4 juin à 9h30, Monsieur Jardé et Monsieur Lemaire auteurs de la loi dite "Jardé" et de ses décrets d'application

Le 4 juin 2019 à 9h30

Lieu : bâtiment Pierre Grappin (B), salle des conférences

Depuis la loi Jardé, les recherches en SHS peuvent être soumises à l'approbation d'un comité de protection des personnes dont le rôle est de vérifier la conformité de nos recherches aux principes d'éthique et d'intégrité scientifique mais également que les données recueillies respectent les dispositions du RGPD (règlement européen sur la protection des données).

Monsieur Jardé et Monsieur Lemaire, auteurs de la Loi et de ses décrets d'application ont accepté de venir nous présenter l'implication de ces réformes sur nos recherches.

Programme :