Congrès digital Pet Revolution

La Pet Revolution est un congrès scientifique consacré aux animaux de compagnie co-organisé par l’Animal University et l’université Paris Nanterre, qui s’adresse à la fois aux professionnels des filières canines et félines et au grand public : un concept unique en France !

Pour cette 3 e édition, les organisateurs vous proposent un format 100% digital

Les inscriptions (clic) donneront accès au replay du congrès pendant 6 mois !

Où que vous soyez, suivez le live du congrès et interagissez avec l’ensemble des participants !

Vous n’êtes pas disponible à cette date ? Pas de problème ! Inscrivez-vous avant le 4 décembre minuit et retrouvez les interventions du congrès en replay pendant 6 mois après la tenue de l’événement.

Retrouvez les teasers de l’événement ici et là

Le site internet du colloque CLIC

L’événement Facebook est ici

Au programme :

14h d’interventions proposées par des chercheurs de renommée internationale en sciences humaines et animales, des cliniciens psychologues et vétérinaires, des journalistes et des professionnels de terrain, tous réunis pour partager leur expérience et leurs réflexions autour de questions très actuelles :

Les animaux peuvent-ils souffrir des mêmes troubles psychologiques que les humains (dépression, TOC, anxiété….)?

Existe-t-il une folie Animale ?

Quelle(s) place(s) occupe(nt) les animaux de compagnie dans nos vies?

De quelle(s) manières sommes-nous en relation les uns avec les autres ?

Qu’appelle-t-on la médiation animale et quelles sont les manières de l’envisager ? Comment évaluer la douleur d’un animal ?

Quels sont les enjeux émotionnels et éthiques liés à la fin de vie d’un animal ?

Retrouvez le programme complet ICI.

Retrouvez l'ensemble des événements en ligne organisés par l'université Paris Nanterre ICI.