COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE : L'équipe RCVA de l'IUT de l'Université Paris Nanterre sacrée championne 2017 !

Bravo à l'équipe RCVA de l'IUT championne de France et d'Europe de Robotique 2017 !

• Crédits : IUT Ville d'Avray - Université Paris Nanterre

La Coupe de France de Robotique est un défi ludique, scientifique et technique de robotique amateur qui s’adresse à des équipes de jeunes passionné(e)s de la robotique ou ayant des projets éducatifs vers les jeunes. Les équipes doivent être constituées de plusieurs personnes.

Thématique 2017 : Moon Village !

Depuis toujours la Lune a fasciné les hommes. Notre satellite naturel, même s’il est difficile à atteindre car situé à 384 467 km de le Terre en moyenne, a une grande influence sur notre planète et nos modes de vie. Sans la Lune, nous n’aurions par exemple quasiment pas de marées.

À ce jour 12 hommes ont eu la chance de fouler son sol. Le premier et le plus célèbre étant Neil Armstrong, accompagné par Buzz Aldrin, posant le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. La dernière mission d’exploration du Programme Apollo remonte à décembre 1972 (il y a 44 ans !).

Depuis de nombreux projets sont à l’étude et notamment depuis 2008, l’idée de la construction d’une base lunaire permanente. Elle permettra une exploration scientifique plus approfondie de la Lune mais pourrait également servir de base de lancement pour aller vers Mars ou encore plus loin. La faible gravité lunaire, 6 fois moins importante que sur Terre, facilite les lancements de fusée.

Une base lunaire permettra, par exemple, l’exploitation de minerais de titane alors qu’ils sont rares et difficiles à exploiter sur Terre.

En mars 2016, l’ESA (Agence Spatiale Européenne) a dévoilé son projet de création d’un Moon Village qui serait réalisé d’ici 20 ans. L’objectif est de réaliser une base avec les matériaux trouvés sur place en collaboration de tous les pays intéressés qui apporteront leurs connaissances dans différents domaines. Le projet Moon Village serait le premier pas vers l’installation des hommes dans l’espace.

C’est dans cet objectif que les robots sont partis à la conquête de la Lune.

Leurs missions :

● Récolter des minerais et des modules lunaires : de nombreuses ressources sont présentes sur la Lune, extraites de son sol ou rapportées de la Terre par fusée.

● Construire une base lunaire : à l’aide des modules lunaires apportées depuis la Terre et de ceux déjà présents sur la Lune, les robots doivent construire la base lunaire.

● Lancer un engin spatial pour préparer des vols vers Mars.