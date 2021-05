Covid, culture et communication (CCC) [Journée d'étude]

Pour vous inscrire merci de contacter:

La pandémie de la Covid-19 a bouleversé notre rapport au travail, et a transformé le secteur de la communication spécialisée où la communication en distanciel a massivement remplacé la communication en présentiel. Cette journée se donne pour objet d'étude l'interface covid-culture-communication, pour analyser la communication en contexte professionnel, notamment à travers le prisme de considérations culturelles.

La pandémie actuelle met en lumière un nombre important d'enjeux dans le secteur de la communication relevant des domaines à la fois linguistique, discursif et culturel. L'on a déjà mis l'accent sur la façon dont les pouvoirs publics communiquent sur leur gestion de la pandémie, ainsi que sur la réaction des citoyens qui en suit. De manière plus générale, la pandémie a bouleversé le secteur de la communication spécialisée où l'on a remplacé en masse la communication directe par la communication en ligne, transformant en même temps notre rapport au travail.

Plus d'un an après le début de la pandémie, l'objectif de cette journée est de proposer un espace de réflexion pour en faire un premier bilan général, mais aussi d'analyser les pratiques discursives particulières se situant à la croisée de trois enjeux majeurs : la covid, la culture et la communication en contexte professionnel. En effet, l'ère de la covid a modifié de nombreux formats de communication, et en a engendré de nouveaux qui font tous appel à une analyse linguistique, discursive et institutionnelle. Une telle analyse s'enrichit de considérations culturelles à l'instar des « espaces culturels » de M. Foucault (Les mots et les choses) où la culture (langue, institutions, croyances religieuses, systèmes économiques, etc.) se manifeste à travers des espaces de la même étoffe, à la fois physiques (foyers, écoles, hôpitaux, lieux de travail) et abstraits (Internet, médias, art, etc.).

Cette journée fait suite à la journée « Langues et pratiques du discours en situation professionnelle », et cherche aussi à réunir chercheurs de plusieurs disciplines (lettres et langues, sociologie, communication) et acteurs du secteur de la communication. Des réflexions seront menées autour de plusieurs axes, dont :

- Comparaisons entre les espaces et les lieux culturels ;

- Analyse du changement de paradigme communication directe / communication en ligne ;

- Analyses concrètes des nouvelles pratiques discursives à l'ère de la covid, et des modifications de pratiques préexistantes ;

- Nouveaux discours liés au travail à l'international ;

- La frontière réduite entre espaces privé et professionnel ;

- Ressorts sociologiques et psychologiques de cette réduction de frontière.

Conférences plénières:

Danièle Linhart, Sociologie du Travail, Directrice de recherche émérite au CNRS

Almut Koester, Professor in English language, Wirtschaftsuniversität, Vienne, Autriche

Suzanne Tieze, Professor of multilingual management, Sheffield Hallam University, Sheffield, Royaume-Uni

Langues de la journée d'étude: anglais et français

