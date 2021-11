Cycle de rencontres interdisciplianires "Beyond Brexit" - Quelles répercussions juridiques et politiques pour le Royaume-Uni et l’Union Européenne ?

Vendredi 19 Novembre 2021 - 14h-16h

Université Paris Nanterre // Bâtiment Simone Veil (F 352)

Le 30 décembre 2020, un an après le vote du Parlement britannique, était signé un accord de coopération et de commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui fixait le cadre des relations futures entre ces deux entités. Néanmoins, le divorce après presque cinquante ans de mariage aura de nombreuses conséquences de part et d'autre de la Manche, et à l'heure actuelle, de nombreuses questions politiques et juridiques restent en suspens. Sans prétendre à l’exhaustivité, l’objectif de ce cycle de conférences est de porter une attention particulière à certaines de ces questions, aussi bien en droit constitutionnel britannique qu’au regard des relations commerciales et diplomatiques avec l'Europe, de la circulation des personnes et des sociétés ou encore de l’impact du Brexit sur divers domaines du droit privé. Les répercussions du Brexit se font également sentir au cœur de l'Union du Royaume-Uni, alors que les résultats contrastés du référendum de 2016 ont ravivé les nationalismes et éprouvé encore davantage la cohésion entre les quatre nations.

The constitutional implications of Brexit for the United Kingdom and the European Union

>Duncan FAIRGRIEVE (British Institute of International and Comparative Law/Université de Paris Dauphine)

EU law in the UK after Brexit: the issue of retained EU Law.



>Jack SIMSON CAIRD (UK Parliament Justice Committee)

The UK constitution and Brexit: the separation of powers under pressure



>Myriam BENLOLO CARABOT (CEJEC, Université de Paris Nanterre/ Conseil d’Etat)

Les implications constitutionnelles du Brexit du point de vue de l’Union européenne : vers une Union plus proche ?



