Débat: [Le travail] Salaire à vie ou revenu universel : du pareil au même ?

Débat entre Bernard Friot, sociologue et économiste, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, et Vincent Liegey, ingénieur, chercheur interdisciplinaire, essayiste et conférencier ; animé par Nicole Teke, doctorante en sociologie à l’IDHE.S-Nanterre

Dans un contexte de chômage de masse, de remise en cause du travail salarié (perspective d’automatisation des tâches, mauvaises conditions de travail et perte de sens liée à des emplois considérés comme inutiles) et de contestation sociale, la proposition d’un revenu universel suscite un regain d’intérêt, et s’était notamment déjà invitée dans le débat présidentiel français en 2017. Le revenu universel, aussi appelé revenu de base ou revenu d’existence, désigne pour la plupart de ses défenseurs un revenu d’un montant égal pour tous, versé de manière individuelle et inconditionnelle, et sans contrepartie. Mais sous des dénominations semblables s’affrontent des visions diamétralement opposées : libérale pour certains qui voient dans le revenu universel une simplification radicale du système actuel de protection sociale et une adaptation aux nouvelles formes de travail « ubérisé » ; sociale pour d’autres qui conçoivent le revenu universel comme un instrument d’émancipation, donnant une liberté de choix aux travailleurs et la possibilité de s’investir davantage dans des sphères extra-professionnelles. La dotation inconditionnelle d'autonomie, défendue par Vincent Liegey, dans une perspective décroissante, s'intègre dans cette deuxième option.

L’économiste et sociologue Bernard Friot a quant à lui popularisé l'idée d'un salaire à vie, comme un projet politique anti-capitaliste. Ses tenants tiennent le revenu de base pour une « roue de secours du capitalisme ».

Revenu universel / salaire à vie, en quoi ces propositions modifient-elles en profondeur notre rapport au travail, au chômage, à la justice et à l’intégration sociale ?



Ce débat donnera notamment lieu à une présentation des propositions respectives de chaque débatteur ainsi que de leurs travaux récents ; les débatteurs échangeront entre eux mais aussi avec la salle.

