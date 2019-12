Deuxième journée Patrick Daillier: Actualités des relations entre l'union européenne et l'ordre international (morceaux choisis)

8h45: Accueil des participants

09h : Propos introductifs

Franck Latty, Professeur à l’Université Paris Nanterre, directeur du CEDIN

Sophie Grosbon, Maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre

PREMIÈRES SESSION: LES FRONTIÈRES

9H15-10H45

Présidence: Anne-Laure Chaumette-Vaurs, Directrice de l’UFR DSP, Université Paris Nanterre

*Quelques mots sur le Brexit et le droit international Sandrine Barbier, Directrice adjointe des affaires juridiques, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

*L’Union européenne et les différends internationaux entre ses (futurs) Etats Membres: l’exemple du différend territorial entre la Slovénie et la Croatie Daniel Müller, Docteur en droit, Avocat à la Cour, Freshfields Bruckhaus Deringuer

*L’affaire du crabe des neiges Mathias Forteau, Professeur à l’Université Paris Nanterre

*Droit des réfugiés et droit de l’UE: réflexions sur l’arrêt CJUE (GC), 14 mai 2019, M. et X., c. 391/16 Myriam Benlolo-Carabot, Professeure à l’Université Paris Nanterre, Maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d’État

10H45-11H15: Pause

DEUXIÈME SESSION: LE COMMERCE ET L’INVESTISSEMENT

11H15-13H

Présidence: Alain Pellet, Professeur émérite de l’Université Paris Nanterre

*L’Union européenne et l’avenir de l’OMC, Emmanuel Castellarin, Professeur à l’Université de Strasbourg

*Evolution du cadre juridique des relations commerciales entre l'UE et les Etats du Groupe ACP Françoise Guei, Experte en politiques commerciales et sur les questions de développement

*L’Union européenne et l’actualité des sanctions Régis Chemain, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

*L’arbitrage d’investissement après l’arrêt Achméa Vincent Chantebout, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

*La participation de l’Union européenne au Groupe de travail III de la CNUDCI: réforme du règlement des différends entre investisseurs et Etats Affef Ben Mansour, Avocate au Barreau de Paris, Chercheure associée au CEDIN

13H-14H30: Déjeuner (libre)

TROISIÈME SESSION: LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

14H30-16h45

Présidence: Regis Chemain, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

*Accès à la justice environnementale : tensions persistantes entre droit de l’Union européenne et droit international, Eve Truilhé, Directrice de recherche CNRS, Aix Marseille Université

*L’Union européenne et l’Accord de Paris Patrick Thieffry, avocat, arbitre indépendant

*La question des taxes carbones aux frontières, Alan Hervé, , Professeur à l’IEP de Rennes

*L’Union européenne au sein des discussions internationales sur la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans, Sophie Gambardella, Chargée de recherche CNRS, Université de Strasbourg

*_L’action de l’Union européenne dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique: vers un nouveau cadre mondial post-202_0, Aurore Vernhes, Doctorante à l’Université Paris Nanterre

16h45: Pause

QUATRIÈME SESSION: LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

17H-18H30

Présidence: Pierre Bodeau-Livinec, Professeur à l’Université Paris Nanterre

*L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme : état des lieux, Laurent Trigeaud, Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas

*L'arrêt Google c/CNIL: La portée territoriale du droit à l'oubli, Marjolaine Roccati, , Maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre

*Gestion des frontières extérieures de l’Union européenne: mécanismes et enjeux Juliette Bouloy, ATER à l’Université Paris Nanterre

*L’Union européenne et le projet de traité sur les entreprises transnationales et les droits de l’Homme, Sophie Grosbon, Maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre

18H30: Cocktail

