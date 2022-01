Élie Kagan, photographe indépendant : une exposition-manifeste pour l’ouverture de La contemporaine

C’est à Élie Kagan (1928-1999), photographe engagé et formidable archiviste de son époque, que La contemporaine consacre son exposition inaugurale dans le bâtiment conçu par l’atelier Bruno Gaudin.

Cette exposition s’appuie sur plus de 200 000 images -négatifs, tirages, planches contacts et diapositives-, accompagnées d’archives professionnelles, confiées à La contemporaine en 1999 par la famille du photographe.

Autodidacte, passionné par le monde social et politique, volontiers provocateur, Élie Kagan fixe sur la pellicule meetings, manifestations, événements culturels, réunions et rassemblements politiques. Sa production constitue une archive historique et visuelle de la vie politique, intellectuelle et culturelle française des années 1960 aux années 1990. Photoreporter engagé, il est de toutes les manifestations d’une époque riche en la matière. Il sera l’un des rares à saisir par l’image les violences policières perpétrées à l’encontre des Algériens dans la nuit du 17 octobre 1961

Exposer un photographe de presse

Exposer un photographe de presse indépendant, c’est montrer le quotidien d’un photoreporter des années 1960 aux années 1990 ; mais aussi un matériel photographique marqué par ses usages et ses circulations : magazines, presse, revues, affiches, livres et brochures... Le parcours revient sur les différentes interprétations du travail d’Élie Kagan en s’attachant à sa réception, de la production militante aux photographies investies de revendications mémorielles. Il donne aussi à découvrir une dimension méconnue de son œuvre. Témoin de son temps, Kagan aime flâner dans Paris, dont il capte les transformations urbaines et sociologiques. C’est un rapport existentiel à la photographie qui se donne alors à voir : une façon de vivre, au jour le jour, porté par les rencontres, les accrocs ou les surprises du quotidien...

Retrouvez le site de l'événement ICI.

Commissaires de l’exposition

Cyril BURTÉ (La contemporaine) et Audrey LEBLANC (EHESS-INA)

Comité scientifique

Emmanuel BLANCHARD (Université Saint-Quentin en Yvelines), Christian JOSCHKE (Ecole na-tionale des Beaux-Arts), Pascal ORY (Académie française), Lior LALIEU-SMADJA (Mémorial de la Shoah), Valérie TESNIÈRE (La contemporaine)