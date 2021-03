Eloquences révolutionnaires et traditions rhétoriques (18e-19e siècles)

du 5 au 7 mai 2021

Le colloque aura lieu en présentiel ou en distanciel selon l'évolution de la situation sanitaire.

Organisateurs : Patrick Brasart (université Paris 8), Hélène Parent (université Paris Nanterre), Stéphane Pujol (université Toulouse Jean Jaurès).

Comité scientifique : Andrea Del Lungo (Paris Sorbonne), Michel Delon (Paris Sorbonne), Peter France (université d’Édimbourg), Paule Petitier (Paris Diderot), Jean-Marie Roulin (Jean Monnet -Saint-Etienne), Jean-Paul Sermain (Paris III Sorbonne Nouvelle), Alain Vaillant (Paris Nanterre).

Quel rapport une révolution politique, moment tout entier tendu vers le changement, et donc vers l'avenir, entretient-elle avec les modèles du passé ? Est-il possible de « se passer du passé » ? La question du rapport conflictuel et ambigu des révolutions politiques aux modèles du passé nous invite à réfléchir aux formes discursives, notamment rhétoriques, dont hérite la Révolution française, à la manière dont cette dernière les récupère, les rejette ou les transforme, et à l'influence qu'exerce à son tour la Révolution française sur la postérité et sur les révolutions suivantes.

