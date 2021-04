Séminaire "Licence esthétique" - Cleveland contre Wall Street. Rencontre avec Jean-Stéphane Bron

Séance du séminaire Licence Esthétique, qui explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d'une œuvre son auteur.e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d'art ou de littérature. Le séminaire est co-organisé par "Literature Matters" du Centre de Recherches Anglophones (CREA) et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC), avec le soutien de l'Institut Universitaire de France.

Dans le sillage de la crise des crédits immobiliers toxiques (dit "subprimes") de 2008, un procès fictif a été monté à l'initiative de la ville de Cleveland, Ohio, contre les banques de Wall Street accusés d'être responsables pour les conséquences économiques et sociales de la crise qui a fortement touché certains quartiers de la ville. Jean-Stéphane Bron a filmé ce procès qui se déroulait sans scénario écrit à l'avance, avec un juge, un jury, des avocats et des témoins qui jouent leur propres rôles. Le réalisateur viendra nous présenter ce travail et Sylvie Lindeperg (Histoire, Panthéon Sorbonne) et Yvonne Muller-Lagarde (Droit, Université Paris Nanterre) discuteront du film du point de vue de l'histoire des procès filmés et du droit.

