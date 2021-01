Journée d'étude "Autour de l'oeuvre de Federigo Tozzi. Traductions, études, réception en France"

Comité scientifique et organisation :

Alessandro Benucci (Université Paris Nanterre)

Riccardo Castellana (Université de Sienne)

Ilaria de Seta (Université de Liège)



Avec le soutien du :

CRIX (Centre de Recherches Italiennes) – UR Études Romanes

UFR LCE (Université Paris Nanterre)

DFCLAM (Université de Sienne)

KU Leuven (Université de Liège

Université Paris Nanterre

De 10h00 à 17h00

10h00 : Silvia Contarini et Christophe Mileschi (Université Paris Nanterre) :

Accueil et ouverture de la journée d’étude

Première partie

10h30 : Riccardo Castellana (Université de Sienne) : Note sulla traduzione dei romanzi di Tozzi a partire da Three crosses (1921)

11h00 : Ilaria de Seta (Université de Liège) : Sulle traduzioni delle opere di Federigo Tozzi 11h30 : Alessandro Benucci (Université Paris Nanterre) : Sur la traduction de « Les égoïstes »

12h00 : Débat

Seconde partie

14h00 : Philippe Di Meo (traducteur) : Federigo Tozzi ou de l'émoi

14h30 : Guido Furci (Université Sorbonne Nouvelle) : (Les) Bêtes : cose che capitano 15h00 : Bertrand Guest (Université d’Angers) : Un très humain bestiaire. Considérations écocritiques sur « Bestie »

15h30 : Valentina Sturli (Université Paris-Sorbonne) : Rospi : la rappresentazione della crudeltà in Federigo Tozzi e Victor Hugo

16h00 : Débat et Pause

16h30 : Alessandro Benucci, Riccardo Castellana, Ilaria de Seta : table ronde et

clôture

