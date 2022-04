Journée d'hommage à Mario Turchetti, historien de la pensée politique européenne (1944-2021)

Rencontre organisée par l’Université de Paris Nanterre (CREA-EA370), en partenariat avec les Éditions Garnier et l’Università di Urbino Carlo B

Cette rencontre se tiendra en présentiel et en distanciel. Retrouvez toutes les informations sur cette page.

Hommage à un grand historien de la pensée politique européenne disparu à la veille de publier le troisième volume de l'édition bilingue scientifique des Six Livres de la République de Jean Bodin (Classiques Garnier).

Formé à Naples, à Paris et à Oxford, professeur à Fribourg, Mario Turchetti laisse derrière lui une œuvre immense.

Au cours de cette rencontre internationale et interdisciplinaire, des chercheurs et des collaborateurs évoqueront la mémoire de l’homme et du savant, et parleront de sa contribution à l'historiographie des guerres de religion et du droit politique, ainsi qu’à l’analyse des concepts centraux de tolérance, de concorde, de tyrannie et de résistance dans l'Europe renaissante et moderne.

Programme