Journées d'étude: La recherche sous contraintes

L’équipe d’organisation

Erwin Flaureau, doctorant en sociologie, EHESS, CMH

Florence Ihaddadene, MCF en sciences de l’éducation, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS

Lucas Joubert, doctorant en sociologie, EHESS, Centre Georg Simmel, Université Paris Nanterre, IDHE.S

Louise Lacoste, doctorante en sociologie, Université Paris Nanterre, IDHE.S

Florine Truphemus, doctorante en droit privé, IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, G-PRD, Sherbrooke (CA)

Les journées d'études « Recherche sous contraintes » proposent une réflexion sur la temporalité de la recherche ainsi que sur les processus de privatisation de la recherche publique et de concurrence accrue à l'entrée de la carrière des jeunes chercheuses et chercheurs. Le développement numéraire important des conventions CIFRE et autres modes de financement privés des thèses est contemporain de la raréfaction des allocations doctorales et, partant, d'une sélection accrue à l'entrée du doctorat. La promotion des recherches doctorales salariées en Sciences humaines et sociales s'inscrit dans une visée de professionnalisation des doctorant·es à destination du secteur privé, mais également dans une logique de mise à disposition de jeunes travailleur·euses qualifié·es et peu coûteux·ses pour les organisations.

Ces formes de recherche posent de multiples enjeux épistémologiques et politiques, et induisent de problématiques spécifiques pour les doctorant·es et chercheur·ses qui en dépendent : double emploi du temps, commande de l'organisation, lien de subordination, difficile insertion dans le champ académique. Ainsi, ces journées d'études visent à créer un espace de recherche et d'échanges entre doctorant·es et chercheur·ses. Le programme des journées d'études s'appuie à la fois sur des retours d'expérience à vocation empirique et sur des analyses distanciées qui interrogent les formes des recherches sous contraintes : la posture épistémologique, la finalité de ces recherches, leurs conditions de réalisation et les transformations contemporaines de l'enseignement supérieur et de la recherche