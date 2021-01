Le 13 janvier de 17h à 19h

Inscription obligatoire à eddsp@liste.parisnanterre.fr

M. Éric MILLARD,

Professeur à l'Université Paris Nanterre

interviendra sur le thème: "LA QUESTION DU PLURALISME EN THÉORIE DU DROIT"



Alors que l'idée d'unité semble nécessairement liée aux notions de systèmes juridiques, de validité juridique ou d'égalités devant le droit par exemple, la question de la pluralité, ou du pluralisme, ou de la diversité, apparaît fréquemment lorsque l'on fait de la recherche en droit. Elle est présentée parfois comme une remise en cause critique de la notion d'unité, mais parfois aussi comme compatible avec elle. Cette séance essayera de montrer que les termes unité et pluralisme peuvent être définis de manières (et dans des traditions théoriques) différentes, et que des distinctions, qui dépendent de ces définitions, doivent être faites préalablement à toute mobilisation de ces notions.

Retrouvez tous les détails ici

Retrouvez l'intégralité des événements en ligne de l'Université Paris Nanterre ici