Bien que, par le droit des hommes soient encore mis à mort, le droit est la guerre civilisée. Ce sont les armes des juristes qui sont l'objet de ce séminaire dans lequel on visitera les lieux de planification, construction, fabrication, réparation, préservation du droit, ces dépôts de l'expérience juridique, qui forment l'arsenal du juriste. S'y trouvent des lois, des doctrines, des livres, des articles, des films, des histoires, des architectures, des arts et métiers.

On présentera, discutera, critiquera ces armes dans le but de faire comprendre ce qu'est un juriste ou ce qu’il devrait être – normativité oblige.

Hitler – et après ? Autour du livre et en présence de Guillaume Mouralis, Le moment Nuremberg. Le procès international, les lawyers et la question raciale, Paris, Presses de Sciences Po, 2019.

Discutants :

Florence Bellivier (Université Paris Nanterre)

Silvia Falconieri (CNRS)

