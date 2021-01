Les finances du syndicalisme. Vers une sociologie politique des régimes de ressources

Le 8 février 2021 de 9h à 17h

Université Paris Nanterre - Bâtiment W (Max Weber)

Rez-de-chaussée, salle de conférence

En raison du contexte sanitaire, la journée d’études se tiendra à la fois en présentiel et en distanciel.

Organisation

Émilien Julliard | université Paris Dauphine-PSL, IRISSO

Karel Yon | CNRS, université Paris Nanterre, IDHE.S

Retrouvez le programme complet ICI.

En France, la question des modes de financement des organisations politiques (entendues au sens large de groupements volontaires tels que partis politiques, associations ou syndicats), a étonnamment fait l’objet de peu de recherches en sciences sociales. Les raisons avancées à ce désintérêt sont diverses : il s’agirait d’un objet perçu comme « trop vulgairement “matérialiste” », les données publiques auraient longtemps manqué, et quand elles ont fini par être mises à disposition, leur profusion et leur technicité, appelant des compétences à la fois statistiques et juridiques, ont pu rebuter les non-spécialistes (Phélippeau, 2018). On pourrait ajouter, à propos des syndicats, « une tradition tenace de discrétion pour tout ce qui touche à l’argent, ce nerf honteux de la guerre sociale » (Pigenet, 1995).

La mise à l’agenda du problème des finances syndicales depuis les années 2000 donne l’occasion de tenter d’en finir avec ce « point aveugle » (Bévort, 1994) de la recherche. Cette journée d’étude entend y contribuer en fournissant un double effort.

En premier lieu, un effort d’accumulation empirique : le premier enjeu est en effet de documenter la diversité des mécanismes de financement et des flux de ressources qui alimentent les organisations syndicales.

L’autre effort est celui de la clarification théorique.

À l’encontre d’une analyse se contentant de faire la part entre les ressources propres des syndicats et les financements extérieurs, il semble indispensable de prendre en compte les dimensions culturelles et politiques des ressources.

Dans le sillage de la théorie du « marquage social » de la monnaie, qui a montré que les ressources, transferts et dépenses monétaires pouvaient être investis dans les rapports sociaux de significations multiples (Zelizer, 2005), et de la théorie des « régimes de ressources » (Friot, 2009) selon laquelle la nature des ressources conditionne le statut des acteurs sociaux, les droits dont ils disposent ainsi que les institutions avec lesquelles ils interagissent, le parti-pris de cette journée d’étude est de réfléchir aux enjeux politiques des finances syndicales.

Dans quelle mesure les modes de financement participent-ils à la définition du syndicalisme, de son périmètre de représentation, de ses répertoires d’action et d’organisation ?

Quelle place les acteurs syndicaux accordent-ils aux réflexions sur les ressources financières ?

Dans quelle mesure la question des finances syndicales est-elle un enjeu de luttes politiques, dans le champ syndical et au-delà ?

Références citées Bévort Antoine, 1994, « Les finances comparées de la C.G.T. et de la C.F.T.C.-C.F.D.T. 1945-1990 », Communisme, n° 35-37, p. 141-170.

Friot Bernard, 2009, « Sociologie des ressources monétaires et théorie du salariat », dans Higelé Jean-Pascal (dir.), Les transformations des ressources des travailleurs : une lecture de l’emploi et des droits sociaux en France, Nancy, Presses universitaires de Nancy.

Phélippeau Éric, 2018, L’argent de la politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, 265 p.

Pigenet Michel, 1995, « Les finances, une approche des problèmes de structure et d’orientation de la C.G.T. (1895-1914) », Le Mouvement Social, n° 172, p. 53‑88.

Zelizer Viviana A. 2005 [1994], La signification sociale de l’argent, Paris, Seuil, 348 p.

Les règles de distanciation imposant un nombre maximum de participant·es, les personnes qui souhaitent assister physiquement à la journée sont priées de s’inscrire au préalable en écrivant à karel.yon@parisnanterre.fr

Pour toute question relative à la visioconférence (lien) permettant d’assister à la journée à distance, écrire à mgregoire@parisnanterre.fr

Retrouvez l'ensemble des événements en ligne de l'Université Paris Nanterre