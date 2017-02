L'Université Paris Nanterre s'engage en faveur de l'Open Access !

Retour sur la journée d'inauguration du portail HAL du 15 décembre 2016.

• Crédits : Université Paris Nanterre

Qu'est-ce que HAL ?

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Qu'est ce que l'Open Access ?

Par Open Access, on entend le libre accès aux résultats de la recherche, diffusés sous forme électronique et en ligne gratuitement. Ce mouvement existe au niveau mondial depuis la fin des années 90 et s'est concrétisé par des appels adressés à la communauté des chercheurs en faveur du partage des connaissances (Budapest, 2002 ; Berlin, 2003).

L'Université Paris Nanterre favorise l'Open Access par le biais d'un portail HAL (Hyper Articles en Ligne), principale archive ouverte en France maintenue par le CNRS, qui rassemblent les publications des chercheurs affiliés à l'établissement.

D'autres initiatives de Paris Nanterre contribuent au développement du Libre Accès, comme la participation des Presses Universitaires au projet OpenEdition Books, la diffusion de plusieurs revues en Open Access sur Revues.org, l'ouverture de carnets de recherche sur la plateforme Hypothèses par des chercheurs ou encore le projet Open Data de l'université.

La journée d'inauguration du portail HAL

Jeudi 8 décembre prochain a eu lieu l'inauguration officielle du nouveau portail HAL de l'Université Paris Nanterre.

A cette occasion était organisée une journée d'étude consacrée à l'open access et aux nouvelles formes de publication scientifique. Cette journée a abordé des thématiques telles que la nouvelle Loi pour une République numérique et ses conséquences sur le droit d'auteur, les deux voies de l'open access (voie dorée et auto-archivage), la mise en place d'une politique institutionnelle favorable à l'open access à Liège ou des expériences originales de publication scientifique innovante. Elle a été ponctuée de moments d'échange sur les pratiques des chercheurs de Nanterre et un élargissement vers le partage des données de la recherche.

Jean-François Balaudé, président de l'Université Paris Nanterre, a officiellement inauguré le portail HAL de l'Université en fin de journée en déposant lui même une publication.

• Crédits : Université Paris Nanterre

• Crédits : Université Paris Nanterre