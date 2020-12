MOOC "18e siècle : le combat des Lumières", session 3

Plus d'infos et inscriptions sur la plateforme FUN-MOOC

Ce cours porte sur l’histoire de la littérature et des idées du 18e siècle français. Il vise à présenter l’ensemble du siècle, les œuvres et les auteurs aussi bien que les combats d’idées qui traversent les Lumières. L’accent sera mis sur les « grands auteurs » (Montesquieu, Prévost, Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade…) qui constituent le bagage culturel requis pour avoir une idée générale du siècle, mais sans négliger tout ce que la recherche récente à mis en valeur en terme de mouvements de fond, représentés par des auteurs qui ont une place moins individualisée au panthéon littéraire mais qui n’en sont pas moins importants (textes clandestins, romans libertins, développement des femmes de Lettres, etc.). On veillera à donner les éléments de cadrage historique qui permettent de situer les mutations importantes des genres dynamiques du moment (roman, théâtre) aussi bien que les débats intellectuels et la manière dont ils s’incarnent dans des œuvres majeures.

Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant compléter sa culture générale sur le 18e siècle français, en France ou à l’étranger.

Chaque semaine de cours prendra la forme d’un « salon » qui proposera :

Une dizaine de vidéos de 5 à 10 minutes pour aborder les différents aspects du thème hebdomadaire retenu (le roman, le théâtre, les luttes idéologiques, etc.).

Toutes les vidéos font l’objet d’une transcription disponible en PDF en français et en anglais. Il est également possible d’activer un sous-titrage en français ou en anglais pour chaque vidéo. Les textes d’introduction sur la plate forme sont disponibles dans les deux langues.

Une anthologie sous forme d'e-book teléchargeable permettant à l’apprenant de lire les textes auxquels les contenus vidéos auront fait référence

Un épilogue pour découvrir une oeuvre picturale du 18e siècle et un texte qui la commente

Un forum d’accompagnement, prolongeant l’expérience du « salon », pour dialoguer et questionner un enseignant référent.

Une bibliographie et des liens internet utiles pour aller plus loin

Ce MOOC a été réalisé par la COMUE UPL et l'université Paris Nanterre en partenariat avec les Archives Nationales, le Louvre, la BNF et Utpictura.

