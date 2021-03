MOOC "Faire parler les pierres taillées de la Préhistoire"

Les pierres taillées forment le principal et plus abondant témoignage de la Préhistoire. Leur « lecture » s’est considérablement enrichie depuis quelques décennies.

Proposé sur cinq séances, ce MOOC vous fera découvrir plusieurs aspects intéressants de la Préhistoire pour leur portée anthropologique ou historique, sans négliger d’exposer les clés de lecture permettant d’identifier, de caractériser les pierres taillées préhistoriques et d’argumenter les interprétations discutées.

Ce MOOC aura pour objectifs de vous : • Faire connaître les principaux outils taillés de la Préhistoire,

• Montrer comment ils peuvent être étudiés,

• Présenter ce qu’ils peuvent nous apprendre.

Jacques Pelegrin, directeur de recherche au CNRS et responsable pédagogique de ce MOOC.

Inscriptions jusqu'au 23 avril 2021

