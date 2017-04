Cette conférence a été organisée, en partenariat avec la BRED et l'Association française de science économique, autour du thème : Le retour des frontières : la fin de la mondialisation ?

• Crédits : Université Paris Nanterre.

Les Nocturnes de l’économie qui se sont déroulées le 30 mars 2017 à l’Université Paris Nanterre 2017 ont été un réel succès ! Près de 800 participants, essentiellement des étudiants en économie, des chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que des acteurs du monde public, étaient en effet réunis dans l’amphithéâtre Henri Lefebvre de l’Université pour la troisième édition des Nocturnes organisée cette année par le laboratoire EconomiX (UMR 7235) dans le cadre des Journées de l’Economie. La conférence, en partenariat avec la BRED et l'Association française de science économique, portait sur le thème du retour des frontières et ses effets sur le processus de mondialisation.

Après l’allocution d’ouverture prononcée par le Président de l’Université Paris Nanterre, Jean-François Balaudé, des experts sont successivement intervenus pour présenter leur vision du retour des frontières et répondre aux questions d’un panel d’étudiants.

Sous l’orchestration de Jean-Marc Vittori, journaliste, éditorialiste au quotidien «Les Echos», la table ronde aura permis aux intervenants de s’exprimer sur des sujets cruciaux et d’une vive actualité durant plus de deux heures. Ainsi, nous pouvons remercier l’éclairage de Vincent Aussilloux, Directeur du Département économie-finances de France Stratégie ; Sylvie Goulard, Députée européenne ; Sébastien Jean, Directeur du Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) ; Olivier Klein, Directeur Général de la BRED et Professeur d’économie et finance à HEC ; Lionel Ragot, Professeur d’économie à l’Université Paris Nanterre, chercheur à EconomiX et Conseiller scientifique au CEPII ; Laurence Scialom, Professeure d’économie à l’Université Paris Nanterre, chercheuse à EconomiX, responsable du pôle finance de Terra Nova et membre du Conseil scientifique de l’ACPR.

Les services de l’université sont également chaleureusement remerciés pour leur contribution au succès de l’événement, notamment le Service communication, COMETE, le service de sécurité et le service logistique.