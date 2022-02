Rencontre avec Timothée de Fombelle

Organisateur et organisatrices – Colas Duflo, professeur des Universités ; Audrey Faulot, maîtresse de conférences ;

et la bibliothèque universitaire de l'Université Paris Nanterre

Né en 1973, Timothée de Fombelle est l’auteur de plusieurs œuvres pour la jeunesse, et en particulier de deux grands romans déjà considérés comme des classiques : Tobie Lolness(2006) et Vango (2010-2011).

La trilogie Alma, dont les tomes Le vent se lève et L’Enchanteuse sont parus en 2020 et 2021, puise dans l’histoire du 18e siècle une intrigue qui aborde l’esclavage et la traite négrière.

Le roman, qui débute en 1786, croise les destins de captifs et de marins, de chasseurs et de propriétaires terriens, sur fond de débats pour l’abolition.

L’élan romanesque et imaginaire côtoie l’exigence de précision historique.

Alma invite ainsi à s’interroger sur le réservoir romanesque que représente le 18e siècle français et européen, dans une œuvre à destination de la jeunesse.

