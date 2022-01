Rencontre, la fabrique notionnelle en littérature contemporaine: « les échanges culturels »

« Échanges culturels »

Rencontre autour de la notion d'"échanges culturels", avec Christiant Garcin (écrivain), Martina Kopf (université Johannes Gutenberg, Mayence), Jean-Marc Moura (Université Paris Nanterre), Jean-Yves Masson (Université Paris Sorbonne) et Yen Maï-Tran-Gervat (Sorbonne nouvelle).

Cette rencontre ouverte à tous se tient dans le cadre du séminaire "La fabrique notionnelle en littérature contemporaine" organisé par l’Observatoire des Ecritures contemporaines (Jean-Marc Moura et Dominique Viart, avec la collaboration d’Agathe Novak-Lechevalier et Dominique Rabaté).

Depuis les années 90, la littérature contemporaine française et francophone est devenue un objet d’études et de travaux universitaires. L’ouverture de ce nouveau champ de recherche a favorisé la reconsidération de notions théoriques majeures (le récit, la voix narrative, le postcolonialisme, l’orientalisme, le récit viatique, les échanges culturels, l’enquête, le roman encyclopédique…) et l’apparition de formes nouvelles (l’autofiction, le récit de filiation, la biofiction, la non-fiction, l’écopoétique, la littérature documentaire, les littératures de terrain, les fictions posthumanistes…). Le séminaire se propose de faire le point sur ces formes et notions en réunissant les chercheurs et chercheuses qui les ont définies, de façon parfois contradictoire, et des écrivains et écrivaines qui les mettent en œuvre. Il se propose ainsi de constituer, sur deux ans (et peut-être plus), une sorte de « bilan » des recherches en littérature contemporaine.

En cette période de mondialisation, lorsque la plupart des écrivains voyagent, que certains choisissent de vivre dans un autre pays, il est rare qu’une œuvre littéraire un peu ambitieuse ne se confronte à la question de la rencontre des autres cultures. Quels sont les effets de ces échanges culturels incessants sur nos conceptions de la littérature nationale, de la circulation des livres, de la création, de la traduction et de la réception des œuvres ? Avec Christian Garcin (écrivain), Martina Kopf (Université Johannes Gutenberg, Mayence), Jean-Marc Moura (Université Paris Nanterre), Jean-Yves Masson (Université Paris Sorbonne) et Yen Maï-Tran-Gervat (Sorbonne nouvelle).

Retrouvez le site de l'événement ICI.