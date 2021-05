Rire des affaires du temps. Écritures comiques et actualité (1560-1653)

Les troubles sociaux et politiques connus par la France depuis les conflits religieux jusqu’à la fin de la Fronde ont fait l’objet de nombreux travaux sur les dynamiques propres aux débats et querelles de l’époque, sur la circulation des idées et des livres. On réfléchira aux particularités du traitement comique de ces questions et on envisagera la dimension politique, explicite ou sous-jacente, de ces écritures. Le rire sera pris comme mode de perception du réel et de figuration du monde.

Programme

10 JUIN

10h Mots d’introduction.

Agir sur le présent

Gestion de panel : Claudine Nédélec

10h30 Mathieu de la Gorce (Université Paris Nanterre) – « Rire en 1572 ? Les hu-guenons de Saconay. »

11h Ioana Manea (Université de Göttingen / New Europe College Bucarest) - « Le Mascurat de Naudé ou l’ironie polémique entre érudition et rejet du “mauvais burlesque.”

11h30 Laurence Giavarini (Université de Bourgogne) - « Le roman (comique) de la Fronde. »

Pause

Quelle contemporanéité ? Réactualisations comiques

Gestion de panel : Mathieu De la Gorce

13h30 Pascal Debailly (Université Paris Diderot) - « Indignation satirique et actualité au XVIIᵉ siècle. »

14h Jean Leclerc (University of Western Ontario) - « Entre Fronde et burlesque : L’Énéide “appropriée à l’histoire de ce temps.” »

14h30 Corinna Onelli (EHESS) - « Satire italienne et lecteurs français : les traductions du Divortio celeste de Ferrante Pallavicino. »

Pause

Le rire comme outil herméneutique

Gestion de panel : Pascal Debailly

15h15 Claudine Nédélec (Université d’Artois) - « Se rire des États-généraux (1614-1615). »

15h45 Charlotte Bouteille (Université Paris Nanterre) - « L’utilisation du “schème allégorique” dans le théâtre comique de la Réforme : rire pour comprendre les affaires du temps. »

16h15 Julien Perrier-Chartrand (Université Concordia, Montréal) - « “Qui croirait que la bourgeoisie se peut jamais porter à cette frénésie ?” Le duel et la morale aristocratique à l’épreuve du rire dans Les Vendanges de Suresnes de Pierre du Ryer. »

11 JUIN

Stratégies (genres, formes, supports) (1)

Gestion de panel : Laurence Giavarini

9h30 Rozanne Versendaal (Université d’Utrecht) - « Le réinvestissement du mandement joyeux français dans un almanach parodique néerlandais : les rapports d’une quête bibliographique. »

10h Flavie Kerautret (Université Bretagne Sud) - « Farces et mazarinades. Actualité d’une forme théâtrale comique pendant la Fronde. »

10h30 Myriam Tsimbidy (Université Bordeaux-Montaigne III) - « Pleurer du “funeste enlèvement du roi » ou rire du “rapt à la mazarine.” »

Pause

Stratégies (genres, formes, supports) (2)

Gestion de panel : Myriam Tsimbidy

11h15 Hugh Roberts (University of Exeter) - « Coq-à-l’âne et les affaires du temps au début du XVIIe siècle. »

11h45 Nicolas Correard (Université de Nantes) - « Entre distanciation philosophique et indignation pamphlétaire : le rire des morts face à l’actualité. »

Pause

Recueillir et publier le temps présent (1)

Gestion de panel : Flavie Kerautret

13h30 Virginie Cerdeira (Université Aix Marseille) - « Chanter les affaires du temps : la dérision au service de la critique du politique. »

14h Marie-Thérèse Ballin (Université de Toronto) - « L’esthétique du grotesque dans les Historiettes de Tallemant des Réaux. »

Pause

Recueillir et publier le temps présent (2)

Gestion de panel : Guillaume Peureux

14h45 Sandra Cureau (Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan) - « Sur la publication de La Muse normande de David Ferrand. »

15h15 Stella Spriet (University of Saskatchewan) - « La Muse historique de Loret : Portée et postérité d’anecdotes en vers burlesques. »