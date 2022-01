Séance de lecture et rencontre avec l'auteur autrichien Robert Prosser

« Gemma Habibi » – La guerre se déchaîne en Syrie, les réfugiés déferlent en Europe, la société est en effervescence. Tout cela effleure la vie de Lorenz. Étudiant, il s’entraîne pour le championnat et son désir profond de gagner et de se sentir libre l’amène à découvrir de nouveaux mondes et des cultures inconnues. Son ami, Zain, surnommé Z, réfugié syrien, rêve du coup de poing qui le rendra immortel dans le monde de la boxe. Entre eux, la photographe Elena. Avec sa caméra, elle immortalise ce présent tumultueux plein d’incertitudes et de questions sans réponses.

En coopération avec le Forum culturel autrichien et l'OeAD, l'auteur autrichien se lance dans une tournée littéraire à travers la France, où il présentera son roman « Gemma Habibi ». Plongeant leurs racines dans le slam, ses lectures publiques sont une performance littéraire – un spoken word. Découvrez à travers l’expression poétique d’un jeune auteur autrichien une nouvelle façon de voir ce monde qui soulève bien souvent plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

Retrouvez le site de l'événement ICI.