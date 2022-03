[Semaine de l'égalité] CINÉ-DÉBAT autour du documentaire "Briser le silence des amphis"

Venez découvrir le documentaire "Briser le silence des amphis" mettant à l'honneur des témoignages de violences sexistes et sexuelles vécues par des étudiant·es, des doctorant·es, des personnels ou encore des enseignant·es-chercheur·es à l'université.

Cette projection sera suivie d'un débat en présence des membres de l'équipe du film et de Mme Audrey Darsonville, professeure de droit à l’Université Paris Nanterre, spécialiste du traitement des violences sexuelles.

Sur une idée originale de l’association Ecran et Parole, coproduit par Les Artpie’Cultrices, l’association Ecran et Parole et l’association Hystérique*, le documentaire "Briser le silence des amphis" met en lumière des témoignages de différent·es membres de la communauté universitaire sur les violences de genre qu'il·elles ont pu subir, et invite à réfléchir les actions possibles pour lutter et prévenir ce type de violences touchant aussi bien les étudiant·es que les personnels à l'université.

Synopsis du documentaire :

Dans le documentaire "Briser le silence des amphis", des étudiantes, des doctorantes ou encore des membres du personnel témoignent des violences sexistes et sexuelles qu’elles ont subies au sein de l'université devant la caméra de la réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares. Une des conséquences presque systématique de ces violences est la réduction au silence, et par ce fait leur omission. Faire entendre ces récits c'est, au-delà de leur portée libératrice individuelle, œuvrer à compléter la part manquante de notre histoire collective. Ce documentaire apporte sa contribution à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche : écoutons celles qui prennent la parole et ne laissons pas le silence s’installer dans nos amphis !

