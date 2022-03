[Semaine de l'égalité] TABLE RONDE "masculinités, sexualités et contraceptions"

Dans le cadre de la semaine de l'égalité de l'Université Paris Nanterre, la Mission égalité et non-discrimination vous propose de participer à une table-ronde abordant les stéréotypes de genre liés aux masculinités, de parler de sexualités et de consentement et de venir découvrir les dispositifs de contraception masculine existants.

Présentation des intervenant·es :

Noëlla du compte Instagram "Nos alliés les hommes""Nos alliés les hommes" est un compte sur Instagram animé par Noëlla, s'adressant aux hommes cis qui désirent mieux comprendre le féminisme et déconstruire ce qu'ils ont intégré de valeurs patriarcales, abordant des sujets variés tels que le boy's club, la misandrie, le harcèlement de rue, les codes de genre, le consentement, etc.



Daisy Letourneur, autrice tenant le blog "La Mecxpliqueuse"Daisy Letourneur est journaliste, blogueuse et communicante, autrice depuis 2017 du blog "La Mecxpliqueuse" sur les masculinités, dont la version papier sera publiée chez Zones (label des éditions La Découverte) en 2022 sous le titre "On ne nait pas mec". Elle est aussi militante transféministe avec le collectif “Toutes des femmes”. En octobre 2020, elle a participé au séminaire de Paul B. Preciado “Une nouvelle histoire de la sexualité” tenu au Centre Pompidou pour évoquer le féminisme et la déconstruction des masculinités.



Antoine Kolodziej du collectif "Zéro Millions""Zéro Millions" est un collectif de personnes souhaitant permettre l'accès à tou·tes à la contraception et en particulier aux personnes possédant des testicules, afin d'opérer un rééquilibrage de la charge contraceptive, et de promouvoir les méthodes de contraception pour les personnes à testicules auprès de l'ensemble de la population : société civile, pouvoirs publics et corps médical. Par le biais de permanences (Montreuil et Paris), ce collectif informe et accompagne les personnes qui souhaitent se contracepter. Ses membres animent également des ateliers d'autofabrication de dispositifs de contraception thermique par remontée testiculaire, pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'accéder par elles-mêmes à ces méthodes de contraception. Plus largement, "Zéro Millions" a pour volonté d'inciter les hommes à prendre en main leur contraception : pour eux-mêmes, quelque soit leur statut relationnel ; mais aussi pour tendre vers un meilleur partage de la charge contraceptive au sein des couples en permettant un choix conscient et éclairé et une répartition équilibrée et réfléchie de cette charge entre les différents membres du couple. Le collectif rassemble des personnes, militant·es expérimenté·es ou nouvellement engagé·es, qui interagissent et coopèrent avec cette vocation commune de tendre vers une charge contraceptive rééquilibrée.



Retrouvez la page de l'événement ICI.