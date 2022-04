Séminaire "Arts et Justice": Art et prison. Rencontre avec l'artiste Nicolas Daubanes

L'événement se tiendra en présentiel mais vous pourrez également le suivre à distance.

Retrouvez toutes les informations ICI.

Le séminaire "Arts et Justice" explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d'une œuvre son auteur·e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d'art ou de littérature.

Le séminaire est co-organisé par "Literature Matters" du Centre de Recherches Anglophones (CREA) et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC), avec le soutien de l'Institut Universitaire de France.

Nicolas Daubanes poursuit depuis des années une réflexion plastique autour de l'enfermement, la révolte et les gestes d'émancipation dans des situations de contrainte. Son travail se nourrit de dizaines d'ateliers avec des détenus en milieu carcéral et des résidences dans des lieux historiques de privation de liberté, dont le Fort de Montluc. Il se sert de la matière même des lieux — ses structures architecturales, son mobilier, la nourriture à la cantine, le principe de vidéosurveillance — pour en faire des œuvres d'art. Celles-ci conjuguent force et fragilité — le fer réduit en limaille, le bois transformé en sciure, les tuiles de toit cassées, le béton mélangé avec le sucre — afin de mieux explorer les gestes de libération et leurs paradoxes, afin d'interroger les pratiques carcérales du présent comme du passé.

Après une présentation de ce travail par l'artiste lui-même, _Valentine Umansky_, curatrice d'art international à la Tate, Londres, et Francis Habouzit (CDPC, Paris Nanterre) commentera l’œuvre, avant une discussion plus libre