Séminaire "Arts et Justice": Écrire les procès : rencontre avec Arno Bertina et Mathieu Larnaudie

Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement ICI.

Le séminaire "Arts et Justice" explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d'une œuvre son auteur·e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d'art ou de littérature. Le séminaire est co-organisé par "Literature Matters" du Centre de Recherches Anglophones (CREA) et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC), avec le soutien de l'Institut Universitaire de France.

Le XXe siècle peut-il être lu à travers des représentations de ses procès ? C'est l'hypothèse que les écrivains Mathieu Larnaudie et Arno Bertina ont mise à l'épreuve dans le livre collectif qu'ils ont édité, _En Procès, une histoire du XXe siècle (_Editions Inculte, 2016), qui réunit 20 "fictions politiques" de 20 procès qui ont jalonné le siècle dernier. Lors de la rencontre avec ces deux écrivains, il sera également question du livre La Raison des plus forts. Le procès de France Télécom (Editions de l'Atelier, 2020) où écrivains, dessinateurs, sociologues et militants ont pris la plume pour raconter le déroulement de ce procès emblématique à propos de la souffrance au travail. Dans ce livre, pour lequel Arno Bertina a été conseiller littéraire, est proposé un autre rapport entre écrivain, procès et histoire. Après une présentation de ces ouvrages par les écrivains, Lionel Ruffel, Professeur de littérature contemporaine à l'université Paris 8, et un.e juriste du CDPC commenteront ces oeuvres, avant une discussion plus libre avec la salle.