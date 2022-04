Séminaire "Arts et Justice":Rencontre avec Milo Rau

Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement ICI.

Le séminaire "Arts et Justice" explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d'une oeuvre son auteur·e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d'art ou de littérature. Le éminaire est co-organisé par "Literature Matters" du Centre de Recherches Anglophones (CREA) et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC), avec le soutien de l'Institut Universitaire de Franc.

Le dramaturge et cinéaste suisse Milo Rau, avec son International Institute for Political Murder, a créé de nombreux pièces et films qui visent à créer des effets dans le réel à partir de mises en scènes fictifs qui mobilisent les structures du procès. Que ce soit dans The Last Days of the Caecescus, The Moscow Trials, The Zurich Trials ou encore dans The Congo Tribunal, ses interventions, qui joue sur la frontière entre fiction, documentaire et manifeste politique, nous interrogent autant sur les pouvoirs du théâtre et du cinéma que sur les situations politiques abordées et sur la puissance du procès comme forme capable à produire de la justice.

Milo Rau présentera son travail, ensuite Armelle Talbot (université de Paris) le commentera du point de vue des études théâtrales, et enfin un.e juriste du CDPC en parlera du point de vue du droit.