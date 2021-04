Séminaire "Licence esthétique" - Reconstitutions : le procès de Bobigny. Rencontre avec Emilie Rousset et Maya Boquet

Séance inaugurale du séminaire Licence Esthétique, qui explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d'une œuvre son auteur.e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d'art ou de littérature.

Le séminaire est co-organisé par "Literature Matters" du Centre de Recherches Anglophones (CREA) et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC), avec le soutien de l'Institut Universitaire de France.

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous. Il se tiendra en ligne sur GoogleMeet : voici le lien pour y accéder

Pourquoi rejouer aujourd'hui le procès de Bobigny, événement phare dans la lutte pour la légalisation de l'avortement en France ? Quels dispositifs théâtraux permettent de mieux comprendre l'histoire du procès, tout en saisissant ses enjeux contemporains pour la défense des droits des femmes ? Les dramaturges Émilie Rousset et Maya Boquet nous parleront de leur pièce Reconstitutions : le procès de Bobigny, entre archive, série d'entretiens et oeuvre d'art.

Bérénice Hamidi-Kim (Arts du spéctacle, Université Lyon 2) et Lisa Carayon (Droit, Université Sorbonne Paris Nord) discuteront par la suite de la pièce du point de vue des études théâtrales et du droit.

Un extrait filmé de la pièce peut être vu ici.

Le site de l'événement est ICI

