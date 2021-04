Séminaire "Licence esthétique"- Zong! Rencontre avec M. NourbeSe Philip

Séance du séminaire Licence Esthétique, qui explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d'une œuvre son auteur.e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d'art ou de littérature. Le séminaire est co-organisé par "Literature Matters" du Centre de Recherches Anglophones (CREA) et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC), avec le soutien de l'Institut Universitaire de France.

Le livre de poésie Zong! (2011) est fait à partir du texte de la décision de Gregson vs Gilbert (1783) dans l'affaire du navire esclavagiste Zong. Dans cette affaire, 143 esclaves ont été tués suite à un manque d'eau à bord, et un procès a été intenté contre les assurances qui avaient refusé la demande des propriétaires du navire de compensation pour perte de biens.

À la fois œuvre élégiaque et œuvre d'attaque contre le texte de la décision, le livre de poésie de M. NourbeSe Philip pose des questions qui résonnent avec les demandes de justice plus contemporaines, notamment dans le mouvement Black Lives Matter.

La poète présentera son travail en visioconférence depuis Toronto. Abigail Lang (Poésie américaine, Université de Paris) et Djohar Sidhoum-Rahal (Droit, Université Paris Nanterre), discuteront ensuite de l'ouvrage depuis le point de vue de la littérature et du droit.

SÉANCE EN ANGLAIS suivie par une discussion bilingue (anglais-français)

