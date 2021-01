Séminaires: Algérie, XIXe-XXIe siècles. Nouveaux terrains, nouveaux objets.

Présentation

Né du constat d'un paradoxe entre le grand dynamisme de la recherche sur l'Algérie contemporaine, qui ne cesse de se renouveler depuis une vingtaine d'années, et l'absence d'un rendez-vous francilien régulier, ce séminaire doit permettre aux spécialistes de l’Algérie contemporaine de se rencontrer ou se retrouver pour présenter et discuter leurs travaux en cours.

L’objectif de ce séminaire est d’offrir aux chercheuses et chercheurs un lieu pour présenter les premiers résultats d'une enquête, la découverte de matériaux, l'exploration de nouvelles méthodes ou de nouveaux terrains. Il entend constituer un espace de rencontre pluridisciplinaire tourné vers la connaissance de l'Algérie contemporaine, dans la diversité des enjeux qui la traversent. Le séminaire ne se limitera pas à la période coloniale, ni à la guerre d’indépendance, pour s’ouvrir également aux périodes moderne et postcoloniale. Il n’enfermera pas non plus l’Algérie dans un face à face avec la France, pour esquisser, autant que possible, des liens et des comparaisons avec les autres pays du Maghreb, le monde arabe ou l’Afrique subsaharienne. La maîtrise de corpus plurilingues sera la bienvenue.

Comité d’organisation

Raphaëlle Branche | université Paris Nanterre, ISP

Victor Delaporte | université Paris Nanterre, ISP

Claire Fredj | université Paris Nanterre, IDHES

Lydia Hadj-Ahmed | université Paris Nanterre, ISP

Annick Lacroix | université Paris Nanterre, IDHES

Fanny Layani | université Paris Nanterre, ISP

Hugo Mulonnière | université Paris Nanterre, ISP

Manon Walin | université Paris Nanterre, ISP

Programme prévisionnel

Mercredi 3 février 2021, séance exclusivement en distanciel

Nassima Mekaoui

« Hommes aux champs et femmes à la soupe ». Le projet colonial et le genre des domesticités agricoles (1830-1871)

Mercredi 3 mars 2021

Didier Guignard

Généalogies ouvrières en lien avec une ferme coloniale puis nationalisée d’Algérie (XIXe-XXe siècles)

Mercredi 14 avril 2021

Anthony Kitts

Maurice Viollette, « l’Arabe » : gouverneur et réformateur social en Algérie ?

Mercredi 12 mai 2021

Saphia Arezki

Investir l’histoire de la décennie 1990 en Algérie à travers les camps d’internement (1991-1995)

Mercredi 2 juin 2021

Sylvie Thénault

Les ratonnades aux obsèques d'Amédée Froger. Alger, 1956. Entre pré-histoire de l'OAS et histoire sociale du racisme colonial

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et de la limitation de la jauge de la salle, une inscription préalable sera nécessaire pour assister à chaque séance du séminaire. Les séances seront par ailleurs diffusées en visioconférence. Le lien sera envoyé par mail après inscription via le formulaire suivant.

Retrouvez le site de l'événement ICI.

Retrouvez l'ensemble des événements en ligne organisés par l'Université Paris Nanterre ICI