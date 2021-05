Table ronde en ligne "L’Open data des décisions de justice"

L’État des lieux critique, enjeux juridiques et techniques, finalités et mise en œuvre.

Table ronde organisée par le Master 2 Droit du Patrimoine de l’Université Paris Nanterre, sous la direction de M. Olivier Deshayes (Professeur à l’Université Paris Nanterre et Directeur adjoint du CEDCACE).

Cliquez ici pour rejoindre la réunion

Avec la participation de :

- Mme Soraya Amrani-Mekki (Professeure à l’Université Paris Nanterre et Directrice de l’axe « Justice, Procès et numérique » du CEDCACE).

- Mme Anne Debet (Professeure à l’Université de Paris, membre de l’Institut Droit et Santé, membre de la CNIL).

-Mme Estelle Jond-Necand (Conseillère référendaire à la Cour de cassation et directrice du projet Open data au service de documentation, des études et du rapport)

- Mme Valérie Sicot (Directrice de la rédaction Avocats & Professions judiciaires, LexisNexis).

Retrouvez le site de l'UFR organisateur ICI

Retrouvez l'ensemble des événements en ligne organisés par l'Université Paris Nanterre ICI