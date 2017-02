Doctorante en études germaniques et traductologie en cotutelle à l’Université Paris-Sorbonne et de Lausanne, Solange Arber travaille sur les archives du traducteur allemand Elmar Tophoven et sa pratique de la traduction transparente.

Thèse sous la direction de Bernard Banoun, professeur des universités - Université Paris-Sorbonne et Irene Weber Henking, professeure associée - Université de Lausanne

