Réalisé par Christian Giusti, professeur de géographie physique, ce cours en ligne propose de passer en revue les différents éléments d’une planète où des humains toujours plus nombreux, dotés de capacités d’action toujours plus puissantes, sont en passe de modifier plus profondément que par le passé la totalité des environnements terrestres. Inscription gratuite sur la plateforme EdX.