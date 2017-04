Shakespeare et la France, entre haine et amour

Une relation complexe que Julia Kristeva qualifie de "hainamoration", un phénomène amoureux qui associe deux concepts, la haine et l’amour. La France et le Royaume-Uni, s'ils sont des ennemis héréditaires, quelquefois se rejoignent. Et quid des relations très étranges entre Voltaire et Shakespeare ?

• Crédits : Wikimedia Commons

Voilà bien les Français, ils tournent à tout vent. William Shakespeare, "Richard VI"

Conférence donnée dans le cadre de l'Université d'été en Sorbonne, en juin 2016.

Pierre Iselin, professeur de littérature élisabéthaine à l’Université Paris-Sorbonne.