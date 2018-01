Mooc "Introduction à la philosophie de Nietzsche"

Réalisé par Alexandre Dupeyrix, maitre de conférences, en histoire des idées et philosophie allemandes, ce cours en ligne propose de découvrir ou de redécouvrir la philosophie de Nietzsche, une philosophie à l’énergie communicative, une philosophie qui invite à l’action, une philosophie subversive et décapante, une philosophie pour « esprits libres », comme Nietzsche le revendiquait lui-même, une philosophie qui se veut au-delà du bien et du mal. Inscription gratuite sur la plateforme EdX.