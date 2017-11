Ce module complet de 30 heures sur la gestion des sols pollués comprend l'identification, la mesure et l'analyse des pollutions, les méthodes d'analyse, d'évaluation et de traitement.

Il s'adresse à un public de Master 1 et 2 ayant préalablement acquis des notions d'écologie et des connaissances sur les risques chimiques (pollutions environnementales).

Le scénario de formation apporte les éléments de connaissance et de compréhension du fonctionnement des sols (interaction des composantes biotiques et abiotiques), et les méthodes de caractérisation des polluants et de leur comportement dans les sols (grain 1), l'évaluation des risques et les critères à prendre en compte pour leur réhabilitation y compris des facteurs juridiques, économiques et sociaux (grain 2) et les méthodes de gestion des pollutions (dont leurs traitements) (grain 3). Des études de cas pluridisciplinaires sont proposées à partir de cas concrets (grain 4).

Ces 4 grains pédagogiques indépendants et complémentaires constituent un ensemble cohérent. Chaque grain propose des tests de connaissances (type QVM, glisser/déposer, vrai/faux...), et des exercices de compréhension avec leurs corrigés. L'ensemble est illustré de schémas de compréhension, de photos, d'animations Flash (compréhension des dynamiques de flux, répartition des sources), de vidéos testimoniales (acteurs des sols pollués).

L'ensemble respecte les règles d’accessibilité aux personnes handicapées (malvoyants). Il est conçu pour être assez souple dans son usage, à distance ou en semi présentiel, utilisant la totalité des grains ou chaque grain pris séparément.