Le module UVED "Aquaculture : perspectives et solutions" est en ligne !

Dix grains pédagogiques sur le thème de l'aquaculture.

• Crédits : UVED - Radio France

Ce projet propose dix grains pédagogiques autonomes sur le thème " Aquaculture : Perspectives et Solutions " qui abordent : les enjeux et risques de la production des poissons, les méthodes modernes de production aquacole (reproduction et obtention d'alevins, élevages monosexes/stériles, nutrition, traçabilité, certification, gestion de la qualité de l'eau etc.) et les stratégies de développement durable de l'aquaculture.

Accès à la ressource : http://uved\-formation\-aquaculture.cirad.fr/