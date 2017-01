Le module UVED "Biodiversité et société en région méditerranéenne" est en ligne !

Cette ressource a pour objectif d'explorer la dynamique et le fonctionnement des principaux (socio)écosystèmes méditerranéens.

• Crédits : UVED - Radio France

Cette ressource a pour objectif d'explorer la dynamique et le fonctionnement des principaux (socio)écosystèmes méditerranéens, d'expliciter les impacts des changements globaux actuels sur ces socio-écosystèmes, et de présenter les principaux outils, stratégies et méthodes de préservation de la biodiversité et du fonctionnement des socio-écosystèmes méditerranéens à l'aide de questions clés posées à des spécialistes reconnus de leurs domaines respectifs.

