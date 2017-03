Le module UVED "Habitat et aide internationale. Contexte et points de repères" est en ligne !

Après une catastrophe naturelle, beaucoup d'organismes se posent des questions sur les approches méthodologiques et stratégiques à mettre en place de façon à améliorer la qualité de l'aide, ceci dans une perspective de développement durable.

La communauté internationale fait preuve de solidarité dès lors qu'un territoire et ses habitants sont victimes d'une catastrophe.

Marqués par les difficultés généralement rencontrées, beaucoup d'organismes se posent des questions sur les approches méthodologiques et stratégiques - réduction du risque, préparation au désastre, réponses post catastrophe, projet de développement - à mettre en place de façon à améliorer la qualité de l'aide, ceci dans une perspective de développement durable.

Trop longtemps, il a été oublié que les groupes humains ont toujours su produire, adapter et faire évoluer leur habitat en fonction de leurs réalités. Cette constante adaptation des sociétés humaines et de leurs cultures constructives locales aux évolutions de leur environnement naturel et technique, dans le respect des valeurs qui leur sont propres, n'est-elle pas le fondement même du concept de "développement durable" ?

Il est aujourd'hui reconnu indispensable que les professionnels impliqués dans l'aide internationale acquièrent une méthodologie commune d'appréciation des contextes dans lesquels ils vont intervenir. Ils ont besoin de principes, d'outils, de méthodes et de stratégies de diagnostic, qui permettront d'analyser les contextes puis de définir les approches et actions qui les aideront à atteindre leurs objectifs.

Le projet vise le développement de plusieurs grains d'enseignement qui permettront aux apprenants d'acquérir des notions de base dans les domaines suivants :

1. Principes de base régissant l'action humanitaire et le rôle de la responsabilité des différents acteurs impliqués

2. Options de relogement transitoire pour les victimes de catastrophe naturelle : populations déplacées et non déplacées

3. Contiguum Urgence / Réhabilitation / Développement

4. Développement soutenable appliqué à l'habitat

5. Cultures Constructives Locales

6. Les normes internationales "Sphère"

7. Grandes familles de réponses d'urgence au relogement des familles sinistrées

8. Intervention dans des contextes urbanisés

Les partenaires impliqués dans cette proposition dispensent déjà des formations qui traitent une ou plusieurs des parties du module global de formation proposé. L'IFRC (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) dispense un module de formation en direction des futurs professionnels intervenant dans les programmes post-catastrophe. Le groupe URD (Urgence Réhabilitation Développement) est l'organisme de réflexion et de formation qui s'est donné pour vocation de promouvoir le concept de contiguïté des modes d'intervention, ceci en milieu urbain et rural. CRAterre intègre dans ses enseignements la mise en valeur des intelligences constructives locales dans l'évolution de l'habitat des populations.