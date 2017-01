Le module UVED "Les impacts sanitaires des polluants atmosphériques extérieurs" est en ligne !

L’objectif de ce module est de présenter les effets des polluants atmosphériques sur la santé.

L'objectif de cette ressource est de présenter les effets des polluants atmosphériques sur la santé, sur la base d'une synthèse des données toxicologiques et épidémiologiques disponibles et validées actuellement et en mettant en avant les principaux aspects méthodologiques de ce domaine. Malgré les incertitudes soulevées autour de cette thématique, ce module propose les éléments nécessaires pour comprendre les questionnements qui se posent actuellement sur le sujet et pouvoir y répondre.

Accès à la ressource : http://pharmaweb.univ\-lille2.fr/cours\_en\_ligne/uved/PAetSante/