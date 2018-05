Le web-documentaire «L'Esprit du fleuve» a été conçu par l'Insa Val de Loire suite à un appel à projet UVED, afin de proposer une ressource numérique traitant du cas de la Loire. Il peut être utilisée pour des formations dédiées à l’environnement ou au territoire, (géographie, aménagement, écologie…) et est également destiné aux professionnels, acteurs locaux et gestionnaires souhaitant se former ou approfondir certains thèmes en lien avec les cours d’eau. Il s’agit d’une approche centrée sur les Sciences Humaines et Sociales mobilisant des sources visuelles riches et variées (vidéos, cartes animées, photographies, cartes postales anciennes…).

Une grande partie des contenus mobilisés sont issus de travaux de recherche menés à l’UMR CITERES (CNRS-Université de Tours) et dans le cadre de la Zone Atelier Loire (Réseau du CNRS). Il ne s’agit pas ici de dresser un portrait exhaustif de la Loire et de son bassin mais de proposer une lecture de composantes du territoire et de son histoire récente en 7 grains thématiques :

L’objectif est de sensibiliser à la complexité d’un fleuve et de son territoire en abordant des aspects théoriques (régime des cours d’eau, formation des crues, politiques de prévention des risques, évolution de la viticulture…) au prisme d’une étude de cas, la Loire.